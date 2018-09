GP Impanis - Van Petegem: talentvolle Nederlander verrast peloton én zijn vluchtgezellen

De Nederlander Taco Van der Hoorn (Roompot) heeft verrassend de GP Impanis - Van Petegem gewonnen. De 24-jarige Nederlander verraste in de slotkilometer zijn vier medevluchters die nipt uit de greep van het peloton bleven.

De Primus Classic Impanis - Van Petegem was voor onder meer Greg Van Avermaet één van de laatste proefritten voor het WK in Innsbruck. Van Avermaet kreeg een snelle wedstrijd, probeerde in de finale enkele keren het peloton te verrassen maar moest toch toezien hoe in de straten van Haacht gespurt werd om de zege. Een aanvalspoging van onder meer Frederik Frison, Aimé De Gendt en de Nederlander Taco van der Hoorn leek in het zicht van de meet eveneens te sneuvelen. Het vijftal ging met een handvol seconden de laatste vijf kilometer in maar een gebrek aan organisatie in het peloton zorgde ervoor dat de vluchters alsnog buiten schot bleven.

Van der Hoorn demarreerde in de slotkilometer en ondanks het weerwerk van Huub Duijn (Veranda’s Willems) bleef Van der Hoorn uit de greep van zijn vluchtgezellen. Voor Van der Hoorn is het de tweede zege van het seizoen op Belgische bodem. Hij won eerder in Antwerpen een etappe in de Binck Banktour.