Lily Allen schuwt niets in nieuw boek: “Ik kon voelen hoe hij zijn naakte lichaam tegen mij aan drukte”

Het nieuwe boek van zangeres Lily Allen laat niets onbesproken. De popster schrijft hoe Coldplay-frontman Chris Martin haar probeerde te redden van haar drugsverslaving, hoe moeilijk ze het had om haar moederschap te aanvaarden en over die ene platenbons die zich aan haar wilde vergrijpen.

Ze wilde hem eigenlijk vernoemen in haar boek ‘My Thoughts Exactly’, de man die haar bijna dwong om seks met hem te hebben, maar haar advocaten raadden het haar af. Dat hield Lily Allen echter niet tegen om het hele gebeuren te beschrijven in haar boek, te meer omdat ze nadat de feiten plaatsvonden niet dacht dat de politie het ernstig genoeg zou nemen om echt klacht in te dienen.

“Ik werd wakker om 5 uur ’s ochtends omdat ik voelde dat iemand zijn naakte lichaam tegen mij aan drukte. Ik was ook naakt”, zo schrijft ze. Na een feestje waar de alcohol rijkelijk gevloeid had, was Allen op de hotelkamer van de man belandt, een man die ze enkel omschrijft als een belangrijk persoon in de muziekindustrie. Ze beschrijft hoe hij haar betastte en probeerde seks met haar te hebben, hoe hij haar behandelde “alsof ik een stripper in een club was.”

“Ik ben zo snel mogelijk weggelopen, ben uit het bed gesprongen, heb mijn kleren snel bij elkaar gepakt en ben van zijn kamer naar de mijne gelopen.” Ze beschrijft ook haar frustratie over het feit dat ze nooit naar de politie stapte met wat er gebeurd was en dat ze met haar aanvaller bleef samenwerken omdat ze bang was bestempeld te worden als een “hysterische, moeilijke vrouw.” Het bleef lang aan haar knagen: “Ik voelde me verraden. Ik voelde schaamte. Ik voelde woede. Ik was in de war. En ik vertelde mezelf dat als het erop aan kwam, hij een mogelijke rechtszaak zou winnen.”

Chris Martin voor altijd dankbaar

Allen beschrijft ook hoe Chris Martin een ‘interventie’ voor haar regelde nadat ze het bewustzijn was verloren op het Halloweenfeestje van Kate Hudson, waar ze die avond samen met Orlando Bloom gefeest had. Martin zou haar begeleid hebben naar een taxi en haar de contactgegevens hebben doorgespeeld van een therapeut, maar dat is niet wat het meeste indruk maakte op Allen.

“Ik heb geen erg hechte band met Chris Martin, maar ik zal hem voor altijd dankbaar zijn omdat hij tegen me zei: ‘Nee Lily, ik zie je niet op die manier. Ik wil geen seks met jou. Ik geef om je, ik wil je vriend zijn, ik wil je helpen.”

Een ‘koude’ vader en de vlucht van het moederschap

Ook de slechte band die Allen heeft met haar vader komt aan bod in het boek. Ze beschrijft de man als “narcistisch en koud” en schrijft hoe ze hem als kind nooit zag.

Ook haar eigen worsteling met het moederschap schuwt ze niet. Ze vluchtte ooit naar Santa Monica, zo geeft ze nu toe. “Ik verstopte me echt voor mijn familie en mijn verantwoordelijkheden als moeder. Het voelde makkelijker om met alles om te gaan - mijn overspel, drugsmisbruik, gewichtsverlies en het wanhopige gevoel van vervreemding dat ik had.”