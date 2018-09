Kenneth Vanbilsen blijft langer bij Cofidis

Kenneth Vanbilsen verlengt zijn verbintenis bij het Franse Cofidis. Dat liet het procontinentale team vandaag weten in een persbericht. Onze landgenoot rijdt al sinds 2015 voor de rode brigade. “Ik ben erg blij om het avontuur met het team verder te zetten”, aldus Vanbilsen. “De professionele structuur van het team is eerder van WorldTour-niveau dan van procontinentaal niveau.”

Ploegmanager Cédric Vasseur is tevreden met het verlengd verblijf van zijn Belg. “Kenneth heeft nu veel ervaring binnen het internationale peloton. Dat is één van de elementen waarmee Nacer Bouhanni in staat werd gesteld een zege te pakken in deze Ronde van Spanje. Hij kan zowel in klassiekers als etappewedstrijden uit de voeten en deze veelzijdigheid heeft hem in staat gesteld om een ??van de essentiële elementen te worden van Cofidis Solutions Credits.”

Vanbilsen, winnaar van de Ronde van Vlaanderen voor beloften in 2012, schreef in 2014 de Franse openingsklassieker GP La Marseillaise op zijn naam.

Met Zico Waeytens komt volgend seizoen nog een extra landgenoot Cofidis versterken. Ook Bert Van Lerberghe en Dimitri Claeys blijven er aan boord.