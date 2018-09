Kate Moss heeft spijt van haar bekendste controversiële uitspraak

"Nothing tastes as good as skinny feels" of "Niets smaakt zo lekker als mager zijn voelt". Het moet zowat de bekendste uitspraak van Kate Moss zijn. Ze liet die in 2009 optekenen in een interview met modevaklad WWD. Vandaag heeft ze echter spijt van die woorden.

Veel interviews heeft Kate Moss nooit gegeven, maar als ze al eens een uitspraak deed dan durfde die er wel eens flink in te hakken. Zo pakte ze in een interview in 2009 in WWD uit met de controversiële woorden: "Niets smaakt zo lekker als mager zijn voelt". Ze gaf aan dat het een van haar mantra's was. Het ontketende in die tijd een relletje, want volgens velen zou ze zo andere meisjes aanzetten tot magerzucht.

Vandaag, negen jaar later, heeft ze echter spijt van wat ze toen heeft gezegd. Dat vertelde ze in een interview met NBC, waarin ze het ook had over het feit dat ze zich als jong meisje onder druk gezet voelde om topless te poseren. "Het is iets dat mijn vrienden in die tijd verkondigden. We leefden allemaal samen en als iemand naar de koekjes wou grijpen dan werden dat soort dingen gezegd. Er is nu veel meer diversiteit en dat klopt. Nu zie je alle maten, kleuren en groottes."