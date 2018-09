Prins Harry viert 34ste verjaardag in besloten kring

De Britse prins Harry viert zaterdag zijn 34ste verjaardag. Het feestgedruis vindt plaats in besloten kring. "Bedankt iedereen voor jullie lieve berichten voor de verjaardag van de hertog van Sussex!", luidde het op de twitterfeed van Kensington Palace, de Londense thuis van Harry en zijn vrouw Meghan Markle.

2018 is tot nu toe al een feestjaar geweest voor prins Harry. Op 19 mei trouwde hij met de vrouw van zijn dromen en dat ging gepaard met een groot feest waarop onder andere zanger Elton John, tennisspeelster Serena Williams en het echtpaar George en Amal Clooney waren uitgenodigd. Harry had lange tijd de reputatie van wildebras en fuifnummer, maar het lijkt er nu op dat Meghan hem wat heeft getemd.

Zijn 34ste verjaardag viert hij namelijk in besloten kring. Geen groot feest dus, maar wel gewoon omringd door de mensen die hij het liefste ziet. Hij kreeg in elk geval al heel wat kaartjes en Kensington Palace bedankt dan ook iedereen die de moeite had genomen om hem te schrijven.

Thank you everyone for your lovely messages on The Duke of Sussex's birthday! #HappyBirthdayHRH pic.twitter.com/M80h8fIyzL