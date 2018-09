Amerikaanse Anisimova en Taiwanese Hsieh spelen de finale van WTA-toernooi Hiroshima

De twee finalistes op het WTA-toernooi in het Japanse Hiroshima (hardcourt/250.000 dollar) zijn bekend. De piepjonge Amerikaanse Amanda Anisimova (WTA 134) treft de ervaren Taiwanese Su-Wei Hsieh (WTA 40), het tweede reekshoofd.

Anisimova, die twee weken geleden pas 17 werd, rekende in de halve eindstrijd verrassend in twee sets (7-6 (7/4) en 7-5) af met het Chinese eerste reekshoofd Shuai Zhang (WTA 41). De 32-jarige Hsieh, het tweede reekshoofd, vloerde een andere Chinese, het vierde reeskhoofd Qiang Wang (WTA 44), eveneens in twee sets (6-4 en 6-4).

Anisimova speelt zondag haar eerste WTA-finale, voor Hsieh is het haar derde eindstrijd op het WTA-circuit. De ervaren dubbelspeelster won in 2012 zowel in Kuala Lumpur als in Guangzhou.