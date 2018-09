Kim Kardashian post voor het eerst foto van nichtjes Chicago, True en Stormi samen

Kim Kardashian heeft op Instagram voor het eerst een foto gedeeld van haar dochtertje Chicago (7 maanden) samen met haar nichtjes Stormi (7 maanden) en True (5 maanden). De volgende generatie Kardashian-Jenner lijkt in elk geval goed op elkaar. "De drieling", schreef Kim dan ook bij het kiekje.

Kim Kardashian (37), Khloé Kardashian (34) en Kylie Jenner (21) werden op slechts enkele weken tijd van elkaar allemaal mama van een dochtertje. Bij die eerste gebeurde dat via een draagmoeder, maar de andere twee bevielen op natuurlijke wijze. Vandaag zijn Chicago, True en Stormi al enkele maanden oud en ze lijken bijzonder goed op elkaar. Dat blijkt uit een foto die Kim op Instagram heeft gedeeld.

Daarin zien we ze alle drie met grote ogen naar de fotograaf kijken. Chicago met een My Little Pony in de hand, True in een bloemenjurkje en als laatste Stormi met een paar Nike-sneakers aan. Als drie druppels water. "De drieling", klinkt het dan ook bij de foto.