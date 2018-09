Kunst en vliegwerk op Groene Boulevard: nieuw kunstproject ‘Ring Ring’ met veertig fietsen

Hasselt -

Vandaag opent de stad Hasselt ‘Ring Ring’. Veertig kunstenaars maakten van evenveel fietsen een kunstwerk, stuk voor stuk te zien op de Groene Boulevard, iets minder sexy bekend als de kleine ring of de R70. Sommige fietsen zijn leuk en ludiek, andere bevatten een kritische boodschap. Met name dat er nog wel wat werk is aan de kleine ring om die helemaal fietsvriendelijk te maken.