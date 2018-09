Het meest duurzame modehuis van 2018? Burberry

Het Britse modehuis Burberry is als eerste uit de bus gekomen in de 2018 Dow Jones Sustainability Index. Dat is een index die de inspanningen van bedrijven meet op het vlak van economische prestaties en milieubewuste en sociale criteria. Opvallend is nochtans dat het label pas onlangs aankondigde te stoppen met het gebruik van bont en het verbranden van overschotten.

De Dow Jones Sustainability Index lijst wereldwijd in alle sectoren de bedrijven op die goed scoren op het gebied van economische groei en inzet voor meer duurzaamheid. In de categorie Textiles, Apparel & Luxury Goods kwam Burberry er als beste leerling van de klas uit. Nochtans kreeg het Britse modehuis dit jaar nog een flinke deuk in het imago te verwerken toen bekendraakte dat het voor zo'n 31 miljoen euro aan overgebleven kleding en accessoires had verbrand in een poging om het merk exclusief te houden.

Ondertussen heeft Burberry beloofd dat niet meer te zullen doen. En ze namen dit jaar nog een andere drastische beslissing: voortaan zal er in de collecties ook geen bont meer te bespeuren zijn. Maar het doet nog meer inspanningen: het stelde in 2017 een stappenplan op om duurzamer te worden, het ging een samenwerking aan met Elvis & Kresse om 120 ton aan lederoverschotten te verwerken en 48 procent van de energie die het gebruikt, komt uit hernieuwbare bronnen.

Nieuwe weg

Ze zijn dan ook blij met de erkenning voor de nieuwe weg die ze zijn ingeslagen. "We zijn gepassioneerd door het vinden van manieren om zo milieuvriendelijk mogelijk te zijn en om de problemen die deze industrie tekenen te tackelen. We zullen die inspanningen blijven maken en werken naar onze doelstellingen van 2022 en verder", zegt Chief People, Strategy and Corporate Affairs Leanne Wood in een reactie aan The Independent.