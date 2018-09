Zware opdoffer voor Thierry Neuville: WK-leider moet opgeven in rally van Turkije

Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) zijn er niet in geslaagd om hun ophangingsproblemen op te lossen in de Rally van Turkije en hebben moeten opgeven. Dat meldt Hyundai Motorsport, het team van Neuville, zaterdagochtend via Twitter. De Fransman Sébastien Ogier (M-Sport Ford), de grootste concurrent van Neuville in de WK-tussenstand, behoudt de leiding ondanks een mechanisch probleem. Neuville hoopt zondag in de Power Stage (KP17) nog enkele punten te kunnen sprokkelen.

“Ondanks het feit dat hij probeerde de wagen te herstellen moet Thierry Neuville jammer genoeg opgeven omwille van een probleem met de ophanging tijdens KP 8.”

Neuville leek in de openingsrit van de dag op weg naar de snelste tijd tot plotseling de linker schokdemper de motorkap doorboorde. Neuville bereikte de finish met een achterstand van 3:32 op Ogier en begon vervolgens te sleutelen. Neuville kon opnieuw vertrekken maar reed meteen richting assistentiezone in Marmaris waar hij zijn team bedankte voor hun steun.

Despite trying to make some repairs on the car, @thierryneuville is unfortunately forced to retire after SS8 due to the suspension damage he picked up during the stage. #WRC #HMSGOfficial #RallyTurkey — Hyundai Motorsport (@HMSGOfficial) 15 september 2018

Hij kon in een korte reactie niet geloven wat hem overkwam. “Ik weet niet wat er gebeurd is. Alles verliep uitstekend tot dat ene moment. We hebben niets geraakt. Er moet gewoon iets zijn afgebroken. Pech, dikke pech.”

Zijn opgave is een grote tegenslag voor Neuville. Hij leidt in de WK-tussenstand met 23 punten op de Fransman Sebastien Ogier. Die brak zijn rechterwiel in KP9 en zag zo zijn eerste achtervolger, de Noor Andreas Mikkelsen (Hyundai), terugkeren tot op 7,5 seconde. De Noor Mats Ostberg (Citroën) moest zaterdag ook in de achtste klassementsrit opgeven met een mechanisch probleem.