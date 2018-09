Prinses Charlene deelt foto's van tweeling Gabriella en Jacques op eerste schooldag

Prinses Charlene van Monaco deelt met de regelmaat van de klok foto's van haar kinderen Gabriella en Jacques op Instagram en dus mocht hun eerste schooldag niet ontbreken. De tweeling is ondertussen drie jaar oud en dus moesten ze voor het eerst de boekentasjes aantrekken.

Voor het eerst de kinderen afzetten aan de schoolpoort, voor veel ouders is het een mijlpaal en dat zal voor een prinses vast niet anders zijn. In elk geval deelde Charlene van Monaco drie foto's van die eerste schooldag van haar tweeling op Instagram. Of ook papa prins Albert mee was, is niet bekend, maar bij Jacques en Gabriella waren er alvast geen traantjes te bespeuren. Voor de gelegenheid droegen ze alle twee een witte polo en een jeansbroek.

In een interview in juli liet Charlene nog weten dat de broer en zus, die in december vier worden, totaal andere karakters hebben, maar wel twee handen op een buik zijn. "Ze zijn nog sterkere bondgenoten dan we ooit hadden kunnen denken", vertelde ze. "Jacques is meer gereserveerd en laat zich niet van de wijs brengen, Gabriella is echter van niets bang. Bij haar moet het vooruit gaan."