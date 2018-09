Ramirez behoudt WBC-titel bij de superlichtgewichten

De Amerikaan Jose Ramirez heeft zaterdagavond in Fresno (Californië) zijn WBC-titel bij de superlichtgewichten met succes verdedigd tegen de Mexicaan Antonio Orozco. Ramirez won na een unanieme beslissing van de jury en blijft zo ongeslagen.

De Amerikaan, die zijn titel voor het eerst voor eigen publiek verdedigde, sloeg Orozco twee maal (in de vierde en achtste ronde) tegen het canvas en haalde het zo ruim op punten (119-107, 119-107, 119-107). Na afloop had Ramirez lovende woorden voor zijn verliezende opponent. “Orozco is een echte krijger. Hij kon makkelijk op de grond blijven liggen, maar besloot telkens terug op te veren.”

Het palmares van Ramirez oogt met 23 zeges in evenveel gevechten indrukwekkend. Zestien maal won hij met knock-out. Voor Orozco was het zijn eerste nederlaag in 28 duels.

Ramirez veroverde op 17 maart van dit jaar de vacante WBC-titel bij de superlichtgewichten door in het titelduel zijn landgenoot Amir Imam op punten te kloppen.