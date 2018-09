Model op catwalk bij Rihanna was niet alleen zwanger, ze was ook aan het bevallen

Tijdens de modeshow van Fenty in New York liepen twee zwangere modellen mee, al bleek achteraf dat Slick Woods weeën was beginnen te krijgen tijdens het evenement. Zonder het te willen, had Rihanna dus een primeur te pakken: de eerste catwalk ooit waarop een model effectief aan het bevallen was.

Tijdens de New York Fashion Week presenteerde Rihanna haar nieuwe Fenty-collectie met een bijzonder diverse cast waar onder meer twee zwangere vrouwen deel van uitmaakten. Een van hen was Slick Woods, een goede vriendin van Rihanna, maar het liep toch niet helemaal zoals gepland. Het was entertainmentwebsite TMZ die meldde dat Woods achteraf in allerijl naar het ziekenhuis werd gebracht met een ambulance omdat ze weeën had gekregen.

Nu heeft het model zelf via Instagram bevestigd dat ze wel degelijk aan het bevallen was op de catwalk. "Na een bevalling van 14 uur is een koning geboren. Dit is het gezicht van een vrouw die bevalt, we houden ons sterk en velen onder ons beseffen niet eens goed hoeveel we doormaken. Ik ben hier om te zeggen dat ik alles kan en wanneer ik dat wil. Bedankt aan de Fenty-familie om zo goed voor ons te zorgen."

Tante Rihanna

Uiteindelijk zette ze zoontje Saphir op de wereld. Papa is Adonis Bosso, ook een model. Rihanna keek alvast uit naar de komst van de baby. Twee weken gelden deelde ze nog een foto van haar en Woods samen. "Tante kan niet wachten om je te ontmoeten", klonk het op Instagram.