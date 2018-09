Zestig illegalen vrijgelaten om plaats te maken voor transmigranten: “We konden niet anders”

In het gesloten centrum voor illegalen in Merksplas zijn deze week zestig illegalen vrijgelaten om plaats te maken voor opgepakte transmigranten. De illegalen mochten gewoon beschikken en werden opgehaald door familie of namen de trein naar de kust, weet de burgemeester van Merksplas.

Staatssecretaris voor Asiel en ­Migratie Theo Francken (N-VA) bevestigt het nieuws. “Het is te zeggen. Er zijn kleine groepjes vrijgelaten: maandag dertien, dinsdag zeven en woensdag nog drie ... Alleszins minder dan zestig. Dat is niet goed, maar we konden niet anders. Door deze nieuwe transmigrantencrisis hebben we plaatsen tekort. De vorige regering heeft ons amper 470 plaatsen nagelaten. Ik heb dat aantal opgehoogd tot zevenhonderd, het hoogste aantal in dertig jaar. We gaan nieuwe centra openen in Antwerpen en Charleroi. Maar tot het zover is, zitten de centra vol en moeten we schuiven.”

“Moeilijk te begrijpen allemaal”, zegt burgemeester van Merksplas Frank Wilrycx (Open Vld). “Uiteindelijk is het in Merksplas heel rustig gebleven. Maar het geeft me wel het gevoel dat we het probleem zo niet aan het oplossen zijn.”

John Crombez, voorzitter van sp.a, reageert verbijsterd op het nieuws. “De regering draait ons een rad voor de ogen als het gaat om de aanpak van transmigratie. Stoere verklaringen, maar op het terrein verandert er niets. Via de voordeur binnen en via de achterdeur terug buiten, zo gaat het nu, maar het lost niks op. Dit is een beleid van schijnveiligheid”.