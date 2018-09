Eremagistraat dient klacht in tegen Schild & Vrienden: “Die spotprenten over verbrandingsovens, mijn ouders hebben dat meegemaakt”

Brussel - Eremagistraat Henri Heimans heeft een klacht ingediend tegen de extreemrechtse organisatie Schild & Vrienden. Dat zegt hij zaterdag in een interview met De Standaard.

Heimans, van wie beide ouders tijdens de Tweede Wereldoorlog jarenlang opgesloten zaten in Duitse concentratiekampen, zegt dat hij ontzet was over de beelden in de Pano-reportage van vorige week over de organisatie. Hij diende daarom klacht in bij het parket van Oost-Vlaanderen, op basis van de antiracismewet: het aanzetten van haat en geweld tegen personen of etnische groepen.

“Het is een klacht tegen onbekenden, want ik weet niet wie die memes heeft gepost. Ik hoop dat het onderzoek dat kan achterhalen. Ondertussen vernam ik dat er een onderzoeksrechter is aangesteld, en ik zal me waarschijnlijk burgerlijke partij stellen”, zegt Heimans.

“Wat me zo choqueerde, waren die spotprenten over de verbrandingsovens in een concentratiekamp. Mijn beide ouders hebben dat meegemaakt: in de kampen leefden ze jarenlang onder die dreiging, letterlijk permanent in de schaduw en de geur van die verbrandingsovens. Mijn moeder is het trauma dat ze in het concentratiekamp opliep nooit te boven gekomen. Daarmee de spot drijven, raakt mij persoonlijk”, zegt Heimans.

Heimans verwerpt ook de “banalisering” van S&V na de Pano-reportage.