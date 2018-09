Schietincident tussen taxichauffeurs op Brugse markt

Op de Markt in Brugge heeft kort voor middernacht een schietincident plaatsgevonden. Omstreeks 23.30 kregen twee rivaliserende taxichauffeurs het aan de stok met elkaar. Daar zou ook een schot gelost zijn. Dat melden VRT en Het Laatste Nieuws.

Het slachtoffer van het incident werd naar het ziekenhuis gebracht, maar zou er niet al te erg aan toe zijn. Het is niet duidelijk of de schutter opgepakt is.

Het labo en het parket kwamen ter plaatse. Er heerst al een tijdlang spanning tussen verschillende taxibedrijven in de stad.