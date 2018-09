Björn Soenens in zwaar getroffen gebied na orkaan Florence: “Nog nooit meegemaakt”

Vrijdag is orkaan Florence langs de oostkust van de Verenigde Staten gepasseerd. New Bern, een stadje in North Carolina is erg zwaar getroffen. VRT-reporter Björn Soenens ging ter plaatse en was naar eigen zeggen erg onder de indruk. “Dit heb ik nog nooit meegemaakt”, klonk het.

Het is een van de zwaarst getroffen gebieden in de VS, New Bern. Maar Björn Soenens ging er voor het Eén-journaal naartoe. “Tijdens de rit hiernaartoe hadden we stortregen, wind, takken van de bomen en brokstukken op de weg. Ik kan hier ook niet te lang blijven want het wordt steeds gevaarlijker en moeilijker om hier weg te geraken.”