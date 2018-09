Het debat in Lummen: “Consensus over Kolenhaven: we willen een brug”

In Lummen ruziën meerderheid en oppositie duidelijk niet graag. Sterker nog: ze verschillen nauwelijks van mening. Hun oplossing voor de uitbreiding en ontsluiting van het industrieterrein Kolenhaven? Een (dure) brug, zeggen ze zo ongeveer allemaal. En wat moet er gebeuren om meer leven in de gemeente te krijgen? Het Schulensmeer beter uitspelen. Ook daar zijn ze het over eens. “Maar dat is al beslist”, reageert een verbaasde burgemeester Luc Wouters (CD&V).