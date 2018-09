Drie zeventig meter lange serres die niet alleen groenten en fruit voortbrengen maar ook kunst. Dat is het project ‘Reset Haspengouw’ dat kunstenaar Gert Robijns zondag voorstelt. Naast twee dochterserres in Sint-Truiden en Tongeren, plant Robijns ook een moederserre in Borgloon, waarin de temperatuur tot beneden het vriespunt zal zakken.