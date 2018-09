Zondag is het autoloze zondag, dan worden verschillende stadskernen omgetoverd tot een walhalla voor fietsers, voetgangers en ander niet-gemotoriseerd verkeer. In enkele steden, zoals in Hasselt, wordt die dag ook de link gelegd met plantaardige voeding. Want dat heeft, net zoals de auto wat vaker laten staan, een positieve impact op onze planeet.