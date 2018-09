Voormalig politica Noëlla Appermans (57) opent de strijd tegen hyperventilatie en andere ademhalingsaandoeningen in haar kersvers boek ‘Heradem’. Na dertig jaar kon de Bilzerse weer opgelucht ademhalen met dank aan de Buteyko-methode. “Dat is een ademhalingstechniek die al miljoenen astma-, apneu- en hyperventilatiepatiënten geholpen heeft, maar nauwelijks bekend is in België.”