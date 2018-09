“Eén Beringse ploeg in nationale”

Gaat KVK Beringen tegen de stadsgenoten z'n eerste goaltjes maken en z'n eerste puntje(s) pakken of duwt Koersel z'n rivaal nog meer in de miserie? “Vorig jaar wonnen we met 0-3. Beringen drukte toen wel, maar was niet efficiënt. Zo mogen ze opnieuw spelen”, brengt Koerselvoorzitter Jos Haegdorens (68) de babbel met zijn KVK-collega Gilbert Lambrechts (61) over de stadsderby op gang. Zijn antwoord: “Herinner je je 2015 nog? Toen wonnen wij met 4-1.” Haegdorens: “Toen zijn we inderdaad weggespeeld, maar dat gaat niet meer gebeuren.”