“Begroting in evenwicht kan ik in een halfuurtje maken”

BrusselHet wordt nog een druk laatste jaar voor premier Charles Michel (MR). Met de vervanging van de F-16, de beursgang van Belfius en de uitvoering van de arbeidsdeal ligt er nog een heleboel werk op de plank. “Ik zal ervoor zorgen dat er ook in het laatste jaar nog beslissingen worden genomen”, zegt de premier. De kritiek op het gat in de begroting is hij intussen wel beu. “We hadden een evenwicht kunnen hebben in 2019, maar dan zouden we contraproductieve maatregelen moeten nemen.”