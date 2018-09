Patro mag doorgaan ondanks schuldenberg van 2,9 miljoen

TONGERENDe voorlopige bewindvoerder van voetbalclub Patro Eisden Maasmechelen uit Tweede Amateur heeft gisterochtend zijn verslag ingediend bij de rechtbank van koophandel in Tongeren. In de namiddag stelde de rechter in zijn beschikking dat de bewindvoerder zijn taak heeft volbracht en dat het nu aan de bevoegde organen of gerechtelijke instanties is om eventueel verdere stappen te ondernemen. Feit is dat de traditieclub op een schuldenberg zit van bijna 2,9 miljoen euro.