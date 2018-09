“Ook kleuters hebben baat bij seksuele opvoeding”

Looise seksuologe stelt taboes aan de kaak naar aanleiding van Sensoacampagne over seksmythes

TESSENDERLOExpertisecentrum Sensoa lanceerde vrijdag een campagne waarmee ze twaalf seksmythes willen bestrijden, die nog steeds de seksuele beleving van te veel Vlamingen vergallen. Sara Taels, een jonge seksuologe uit Tessenderlo, heeft haar eigen idee om die onwetendheid rond seks aan te pakken. “Seksuele opvoeding moet in de kleuterklas beginnen, zo voorkom je zulke clichématige misvattingen. Ik krijg elke week twee dickpics van mannen die twijfelen of hun penis groot genoeg is. Terwijl je nu toch al mag weten dat groot niet synoniem staat voor goed.”