“Niet te snel veroordelen”

HASSELT/GENKMaandag is het exact dertig jaar geleden dat Frans Baert (63) in deze krant debuteerde met zijn vaste column in de weekendkrant. Op zaterdag 17 september 1988 stond het er ineens: ‘American Graffiti’. Gaandeweg ‘Graffiti’. In 1988 leefde Frans Baert immers nog in Californië. Nu is hij met zijn Amerikaanse echtgenote Stacy en hun twee zonen al ruim twintig jaar terug. Nog wel in het decor van zijn jeugd, dat van de Tomatenbeek en de Bokrijkse uiterwaarden. “Het is een geweldig privilegie dat ik dit mag doen. Al ben ik donderdagavond meestal niet aanspreekbaar. Want dan moet het idee er zijn voor de nieuwe column.”