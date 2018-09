“Iedereen schuift de hete aardappel door”

Maaseik/TongerenHet pensioendebacle in Maaseik, waarbij zestig statutairen van het vroegere ziekenhuis van Maaseik vanaf 1 januari 2019 hun pensioen dreigen te verliezen, is vrijdag voor de Tongerse kortgedingrechter verzand in een rondje ‘de hete aardappel doorschuiven’. “De centen zijn op, maar iedereen ontloopt zijn verantwoordelijkheid”, klonk het bij het Medisch Centrum Noord-Oost-Limburg (MCNOL), dat onder meer Ethias en de stad Maaseik had gedagvaard. Die laatste wil nu ministers De Block (Gezondheid) en Bacquelaine (Pensioenen) voor de rechtbank slepen zodat de politiek haar verantwoordelijkheid opneemt.