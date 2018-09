“Het is eigenlijk begonnen met alcoholpijn”

Ze heeft met vrienden nog een fles champagne gekraakt nadat ze het verdict hoorde. Want de kankerspecialist had er meteen bij gezegd dat Elke Stienissen (35) uit Maaseik één van de best geneesbare bloedkankers had. “Tachtig procent overwint Hodgkin”, vertelt ze. Maar Elke blijkt bij die twintig procent te behoren. Patiënten die niet genezen, die niet of amper reageren op zware chemo. “Bij mij werd de kanker zelfs nog groter na de behandeling.”