Na de proefperiode heeft de politie deze week vijf processen-verbaal opgemaakt op het nieuwe Japanse oversteekplein aan het Dusartplein. “Allemaal voor voetgangers die het rode licht negeerden”, zegt politiewoordvoerder Dorien Baens. “Vier minderjarige overtreders moeten naar de verkeersles.” De meerderjarige krijgt een boete van 58 euro. Voor het stadsbestuur is het verkeersplein een voltreffer. “Het werkt bijzonder goed en 99,9 procent van de mensen respecteert de verkeerslichten”, zegt schepen Habib El Ouakili (sp.a). “Maar we merken wel dat de voetgangers net iets meer tijd nodig hebben om het verkeersplein helemaal over te kunnen steken.”