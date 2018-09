“Besturen is samenwerken” Met die woorden maakten lijsttrekkers Veerle Heeren (CD&V), Pascal Monette (Open Vld) en Jelle Engelbosch (N-VA) vrijdag bekend dat ze een voorakkoord hebben gesloten om na 14 oktober samen te besturen. Geen verrassing, want de afgelopen legislatuur was er een goede verstandhouding tussen de twee meerderheidspartijen. Maar ze hebben toch ondervonden dat besturen met maar een zetel op overschot vaak erg moeilijk was.