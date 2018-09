Dua Lipa is “trots” op fans die in Shanghai uit publiek werden verwijderd

Tijdens een optreden van de Britse zangeres Dua Lipa, werden verschillende fans hardhandig uit het publiek gehaald. Allicht werden ze er tussenuit gehaald omdat ze uit hun stoelen veerden om te dansen en met een regenboogvlag zwaaiden. Op sociale media neemt de zangeres het voor hen op.

De Britse popzangeres Dua Lipa (23) schrok zich een hoedje tijdens haar concert in Shanghai. Verschillende fans werden hardhandig uit het publiek gehaald. Volgens ooggetuigen zwaaiden ze met regenboogvlaggen en veerden ze recht uit hun stoelen om te dansen, wat niet is toegelaten. Pittig detail: rechtopstaand dansen bleek een dag eerder in Guanghzou geen enkel probleem.

De zangeres was zichtbaar aangedaan door het voorval. "Ik wil een veilige plek creëren om plezier te maken", onderbrak ze haar show. "Ik wil dat we dansen. Ik wil dat we zingen. En ik wil dat we er gewoon erg veel plezier in hebben."

Via Twitter reageert Lipa dat ze "trots" en "dankbaar" is dat haar fans "zich veilig genoeg voelden om zichzelf te uiten". Ze prijst hun moed en herhaalt geschokt te zijn. "Ik kom graag terug wanneer de tijd rijp is en ik hoop dan een zaal vol regenbogen aan te treffen."

Homoseksualiteit is in China niet verboden, maar het onderwerp blijft taboe. Zo ontstond er vorig jaar heel wat opschudding, toen bleek dat homoseksuele inhoud geweerd zou worden van Weibo, het Chinese sociale medium bij uitstek. Na luid protest draaide de populaire site deze beslissing wel terug.