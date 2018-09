“Ik wil door de grote poort vertrekken”

Met de trip naar Gent snijdt STVV zondag een belangrijk drieluik aan. De Kanaries rekenen onder meer op Yohan Boli (24) om die cruciale wedstrijden tot een goed einde te brengen. De Fransman met Ivoriaanse roots lijkt onder Marc Brys opnieuw een certitude in de Truiense aanval, die in het tussenseizoen stevig gestoffeerd werd. Net die concurrentie lijkt Boli naar een hoger niveau te tillen. Alleen loert een uitschuiver altijd om de hoek bij de grillige aanvaller. Sinds hij in de zomer van 2015 neerstreek op Stayen ging zijn pad over toppen en door dalen. “Die fluitconcerten geven me soms extra motivatie.”