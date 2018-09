250 betogers in Leuven tegen discriminatie, racisme en seksisme Schild & Vrienden

Naar aanleiding van de “Pano”-reportage over Schild & Vrienden hebben vrijdagavond in Leuven circa 250 personen betoogd tegen discriminatie, racisme en seksisme. De manifestanten trokken achter een grote spandoek met daarop de tekst “discriminatie” met een rode streep erdoor van het Martelarenplein naar de Grote Markt waar er toespraken werden gehouden en een minuut lang veel lawaai gemaakt om “discriminatie, racisme en seksisme” uit Leuven te schreeuwen.

De manifestatie was een initiatief van twee lokale Chiroleiders en werd gesteund door diverse andere Leuvense jongerenorganisaties en jongerenafdelingen van politieke partijen. Ook Jong N-VA was aanwezig met een kleine delegatie, maar deze verliet de slotmeeting op de Grote Markt toen er tijdens speeches kritiek werd geuit op het Belgische migrantenbeleid.

Initiatiefnemer Wouter Hendrickx weerlegde in zijn toespraak de bewering van Schild & Vrienden dat discriminatie, racisme of seksisme eigen zijn aan de Vlaamse identiteit. “Je kunt perfect waarde hechten aan onze Vlaamse en Belgische tradities zonder dat daar discriminatie, racisme of seksisme bij te pas komen. Er is geen enkel excuus om zulke gedachtengangen goed te praten. Als het over discriminatie gaat hebben we onze lessen uit het verleden geleerd.”

“Dat er vandaag de dag problemen op ons afkomen zoals de vluchtelingencrisis is een feit, maar uitsluiting is hiervoor geen oplossing. Sterkere oplossingen bedenken waar iedereen beter van wordt is niet evident, maar ligt meer in onze Vlaamse en Belgische identiteit dan verwerpen wat ons vreemd is”, aldus Wouter Hendrickx.

Foto: BELGAONTHESPOT

Foto: Photo News

Foto: Photo News