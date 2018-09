“Hopen dat J’Adore volhoudt”

Eén keer in de geschiedenis van het BK volgde een ruiter zichzelf op als Belgisch kampioen. “Dat zal mijn papa wel geweest zijn”, lacht Nicola Philippaerts. Effectief, Philippaerts senior werd zesmaal Belgisch kampioen, tweemaal na elkaar in 1995 (Krawaat) en 1996 (King Darco). Zou Nicola dat evenaren? Hij won de eerste twee manches en start als leider in de finale.