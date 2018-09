“Ik sluit een wegcarrière niet langer uit”

Wie Geraardsbergen zegt, zegt de Muur. Een mythische plek waar tal van wielercarrières ontkiemden, maar ook kraakten. Twee jaar geleden fungeerde het bedevaartsoord al eens als decor van de openingscross. Zondag is het opnieuw zover. Vanaf dan ruilen Van Aert en co hun wegtubes voor enkele maanden weer in voor rhino’s, grifo’s en pipisquallo’s. Zo ook Quinten Hermans, die afgelopen zomer ei zo na de Tour de Wallonie op zijn naam wist te schrijven. Enkel een allerbeste Tim Wellens hield de 23-jarige Looienaar dankzij de nodige bonificatieseconden van de eindzege. “Wegkoersen waren tot dusver nooit echt mijn ding. Maar na afgelopen zomer sluit ik een overstap niet langer uit”, verrast Hermans ons bij het betreden van zijn appartement.