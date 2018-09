F1-rijder, milieustrijder en modeontwerper

Voor het eerst in vijf jaar zit hij níét in de snelste auto, maar toch lijkt Lewis Hamilton (33) op weg naar zijn vijfde wereldtitel. Met dank aan de blunders van Sebastian Vettel, die vrijdag weer de muur raakte. Maar Lewis Hamilton is zoveel meer dan een autoracer. In augustus ging hij voor de kust van Turkije plastic uit de zee vissen, en vorige week was hij in Shanghai voor zijn eerste eigen modeshow. Daarna vloog hij via de New York Fashion Week naar Singapore. En al die anderen maar trainen, rusten en focussen... Hamilton: “Ik krijg gewoon meer energie door al die dingen te combineren. Het stimuleert me, en dat zie je in mijn resultaten van de voorbije jaren.”