“Justin Bieber is in het geheim getrouwd met Hailey Baldwin”

Justin Bieber zou donderdag getrouwd zijn met zijn verloofde Hailey Baldwin. Dat meldt People Magazine. Het huwelijk zou hebben plaatsgevonden zonder andere aanwezigen dan Bieber en Baldwin, maar een groot feest voor vrienden en familie zou nog op til zijn.

Het Amerikaanse People Magazine heeft gemeld dat Justin Bieber “zonder naar iemand te luisteren” getrouwd is met zijn vriendin Hailey Baldwin. Volgens showbizz-website TMZ haalden Baldwin en Bieder donderdag enkel hun trouwvergunning op, maar een bron dichtbij het koppel zou aan People bevestigd hebben dat de twee ook meteen voor de wet getrouwd zijn.

Een tweede bron liet het magazine weten dat de twee inderdaad al getrouwd waren, maar dat er nog een grote religieuze ceremonie aankomt met een feest voor familie en vrienden. “Ze gaan het groots vieren, voor God en voor iedereen die ze graag zien”, luidde het.

Bieber vroeg Baldwin op 7 juli ten huwelijk op de Bahama’s tijdens een etentje in een lokaal restaurantje. “Het was min of meer een verrassing, maar ook niet helemaal”, kreeg People toen te horen. “Hij kent Hailey al heel lang. Het lijkt plots, maar ze kennen elkaar echt heel goed.”

Ook Baldwin zelf sprak al over een mogelijk huwelijk en zei toen dat haar relatie met Justin goed zat. “Ik zie geen reden om te wachten. Als je weet dat het goed zit, dan is het goed. Mijn zus is ook getrouwd toen ze 24 was en mijn ouders trouwden ook jong. Ik heb het ze trouwens gevraagd: ‘Jullie zouden me tegenhouden als jullie dachten dat dit een slecht idee is, toch?’ Ze vonden van niet.”