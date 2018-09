Yves Lampaert strandt in Slovakije op de tweede plaats, Alaphilippe blijft leider

De tweede etappe in de Ronde van Slovakije (2.1) komt op naam van Rüdiger Selig. De Duitser van Bora-hansgrohe haalde het na 191,7 km van Ruzomberok naar Dubnica nad Vahom in de sprint voor Yves Lampaert en Zdenek Stybar van Quick-Step Floors. Julian Alaphilippe behoudt zijn leiderstrui.

Vijf renners zaten in de vroege vlucht: Florian Stork, Umberto Orsini, Vitaliy Buts, Sergej Silov en Vojtech Hacecky. Meer dan drie minuten bonus kregen ze niet van het peloton, waar Quick-Step Floors voor leider Alaphilippe de wedstrijd controleerde.

Op 90 km van het eind werd het kwintet gevat, waarna het peloton in stukken brak op de verschillende hellingen onderweg. Met een kleine groep gingen ze de finale in, er zou gesprint worden om de zege. Die sprint werd ontsierd door een valpartij op 2 km van het eind. Het was Selig die het haalde, Alaphilippe werd vijfde op twee seconden en behoudt zijn leiderstrui. Ben Hermans kwam als zesde binnen op tien seconden en staat vierde in het klassement op 26 tellen van de Fransman. Tratnik is tweede op 16 seconden.

Het is voor de 29-jarige Selig nog maar zijn derde profzege. Eerder won hij de Volta Limburg Classic in 2013 en de Memorial Frank Vandenbroucke in 2011.