Stoffel Vandoorne na problemen op vrijdag: "Hier zijn we duidelijk competitiever"

Voor onze landgenoot Stoffel Vandoorne is het raceweekend in Singapore met de nodige problemen begonnen. Doordat heel wat kostbare tijd verloren ging kende Vandoorne dan ook geen ideaal begin van zijn raceweekend.

"Het was zeker en vast niet één van de makkelijkste vrijdagen, zeker tijdens de eerste oefensessie," blikt Vandoorne terug. "We hebben heel wat tijd op de baan verloren door enkele problemen met de wagen. Op een circuit zoals dat van Singapore is het zeker en vast niet ideaal omdat de baan enorm evolueert en je heel wat rondjes moet rijden om je ritme te vinden en vervolgens geleidelijk op te bouwen doorheen het weekend."

"We zijn daardoor met wat achterstand begonnen maar ik denk dat we tijdens de tweede oefensessie daarvan hersteld zijn. Tijdens mijn eerste run ging het een stuk beter en daardoor kon ik ook op het einde een redelijke run neerzetten. Toen we met veel brandstof aan boord reden waren we redelijk competitief. We reden heel wat ronden en ik kijk er naar uit om hopelijk morgen een probleemloze dag te kennen."

Morgen wordt het dan ook vooral uitkijken naar waartoe McLaren in staat is tijdens de kwalificatie op het Marina Bay stratencircuit, een circuit dat beter dan Monza en Spa-Francorchamps bij McLaren haar wagen zou moeten passen.

"We hebben heel wat uitgetest en het wordt nu superbelangrijk om alle puzzelstukjes in elkaar te laten passen. Tijdens deze race is het enorm belangrijk om zo ver mogelijk naar voor op de grid te kwalificeren."

"We zullen hier normaal iets competitiever zijn omdat het een circuit is waar pure motorkracht iets minder belangrijk is. Hopelijk staan we dan ook wat meer naar voor op de grid."

