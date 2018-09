Tom Lenaerts: “Ik ben van nature een opgewonden, doch rustige mens”

Anderhalf jaar kwam Tom Lenaerts (49) niet op het scherm, maar daar had de televisiemaker een goede reden voor. Het werk achter de schermen van zijn productiehuis Panenka slokte hem op. Deze herfst geeft hij op zondag weer thuis met ‘Kalmte Kan U Redden’. “Mensen die zeggen dat er niks op televisie is, zouden zich beter een bril aanschaffen.”

Als we Tom Lenaerts willen spreken op het hoofdkwartier van Panenka, acht hoog in de oude Electrabeltoren aan de Mechelsesteenweg in Antwerpen, laat de gastheer een uur op zich wachten. Lenaerts zit volop ...