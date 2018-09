Sander Berge is klaar voor een topjaar: "Ik beschik over de wapens om gevaarlijk te zijn. Alleen moet ik meer durven”

Zijn lach vult weer de kamer, alsof er na de sluiting van de zomermercato enkele tonnen van zijn schouders zijn gevallen. Sander Berge mag dan nog wel beweren dat hij zich de voorbije maanden alleen op de bal concentreerde, als de top van La Liga op je deur klopt, blijf je daar als 20-jarige niet onbewogen onder. De minzame Noor is klaar voor een topjaar. Mogelijk zijn laatste bij KRC Genk, daar zijn goeie afspraken over gemaakt. “Maar ik weet dat ook hier alles aanwezig is om van mij een betere voetballer te maken.”