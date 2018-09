Pieter Timmers en Kimberly Buys veroveren brons op Wereldbeker zwemmen in Doha

Pieter Timmers heeft vrijdag op de tweede dag van de wereldbekermanche zwemmen in het Qatarese Doha het brons behaald op de 100 meter vrije slag. Ook Kimberly Buys eindigde, op de 50 meter vlinderslag, als derde.

Pieter Timmers, de vice-olympisch kampioen van Rio, zette in de reeksen met 49.30 de beste tijd neer van de 39 deelnemers. In de finale zwom de Belg naar 49.04, maar dat was buiten de Amerikaan Blake Pieroni (48.11) en de Rus Vladimir Morozov (48.43) gerekend, die respectievelijk goud en zilver behaalden. Lorenz Weiremans (51.04) eindigde als zevende, net voor Dries Vangoetsenhoven (51.22).

Kimberly Buys pakte op de 50 meter vlinderslag het brons met een tijd van 25.94. De Zweedse Sarah Sjöström (25.22) ging met het goud aan de haal, voor de Nederlandse Ranomi Kromowidjojo (25.76).

Donderdag bezorgde Weiremans België op de eerste competitiedag in Doha een eerste medaille met zilver op de 400m vrij. Vorig weekend vond in het Russische Kazan de eerste wereldbekerwedstrijd plaats. Buys was er goed voor zilver (100m vlinder) en brons (50m vlinder). Timmers, die zijn comeback maakte na een hersenvliesontsteking, won brons op de 100m vrij.