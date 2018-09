Politie krijgt GAS-boete van stad na hulp aan collega’s

Agenten van zone Herko (Herent en Kortenberg) die tijdens een vechtpartij bijstand boden aan hun Leuvense collega’s, kregen nadien een GAS-boete in de bus. Ze reden namelijk over een plein waar geen auto’s mogen rijden. “Maar wij waren daar op vraag van de Leuvense politie!” Ze slepen de stad Leuven voor de politierechter.

Bij de politie van Leuven zitten ze er duidelijk mee verveeld. “Maar GAS-boetes, daar kunnen en mogen wij ons niet mee bemoeien”, zegt Marc Vranckx van de Leuvense politie.

In de zomer van vorig jaar, meer bepaald op 29 augustus 2017, vond een zware vechtpartij plaats op een bus van De Lijn. De politie van Leuven stuurde een aantal interventieploegen ter plaatse maar vroeg ook versterking van omliggende korpsen.

Ook de politie van de zone Herko (Herent en Kortenberg) stuurde een interventieploeg naar het Martelarenplein. Een paar dagen later viel er een GAS-boete van 55 euro in de bus van de politie. De ANPR-camera’s hadden de kentekenplaat van het interventievoertuig geregistreerd. Want op het Martelarenplein mogen geen wagens rijden. Tenzij in opdracht, dus.

“Wij waren daar op vraag van de Leuvense politie. Dus hebben we een verweerschrift ingediend en dachten dat het daarmee in orde was. Maar in juni van dit jaar hebben we het bericht gekregen dat ons verweer geweigerd was en dat we de boete dus toch moeten betalen”, zegt Nadine Bergmans van de lokale politie van Herent en Kortenberg.

“Gelet op mijn beroepsgeheim kan ik u over dit concrete dossier geen informatie geven”, zegt Christophe Debrun, juridisch stafmedewerker van de stad Leuven.

De politie van de zone Herko, die voor alle duidelijkheid de collega’s van Leuven niets verwijten, heeft het dossier nu voor de politierechtbank in Leuven gebracht. De zaak is gisteren ingeleid. Wanneer de uitspraak valt, is nog niet duidelijk. Voor de politie van Herent en Kortenberg gaat het hier vooral om een princiepskwestie.