Trouwtrend: zeg eens “ja” in een jasje

Als je in het najaar trouwt, zijn de temperaturen lager dan in het hoogseizoen. Maar vergeet bolero’s en co. De nieuwste trend op Instagram? Een gepersonaliseerd jasje in jeans of leer om geen kou te lijden en je grote dag tegelijk een vleugje rock-’n-roll mee te geven.

Zoek op de hashtag #weddingjacket en je krijgt een hele collectie jasjes met op de achterkant romantische borduursels. Die variëren van bloemen en sierlijke letters met een kernwoord zoals ‘bride’, ‘wifey’ en ‘just married’. Maar het kan ook persoonlijker met de achternaam van je echtgenoot of jullie trouwdatum erop. Op de lederen jasjes, die nog stoerder combineren met een witte jurk dan jeans, wordt meestal met een witte stift iets in sierschrift neergepend.

Sommige dames laten hun creativiteit de vrije loop en ontwerpen een uniek stuk met meer kleuren en opstrijkbare patches en pins. Of wie durft kiezen voor een gekleurde jas? Ben je zelf geen tekentalent en is je geschrift niet echt elegant, dan kan je een specialist kalligrafie zoeken om mee te werken aan je ideale jas. Of je bestelt er gewoon een. Veel (web)winkels, waaronder Etsy, hebben al personaliseerbare ontwerpen in aanbod.