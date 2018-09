Simon Yates kan eindzege in Vuelta al ruiken na demonstratie, Thibaut Pinot mag etappe winnen

Thibaut Pinot heeft de negentiende etappe in de Vuelta gewonnen, of beter gezegd mogen winnen. Na 154,4 dolle kilometers van Lerida naar Andorra kwam hij als eerste boven op de Coll de la Rabassa maar vooral Simon Yates maakte indruk bergop en werd tweede, waardoor hij nog wat steviger aan de leiding komt en de eindzege al kan ruiken. Thomas De Gendt moest vandaag bergop al snel de rol lossen maar behoudt zijn bergtrui. De Vuelta eindigt zondag, morgen wacht echter nog een loodzware etappe met zes cols waarin pas de definitieve beslissing voor de eindzege en het bergklassement zal vallen.

De negentiende etappe van de Vuelta was één langgerekte vlakke aanloop van meer dan 100 kilometer naar een pittige slotklim. De aankomst lag aan het avonturenpark Naturlandia, bovenop de Coll de la Rabassa. Dat is een klim van 17 kilometer aan gemiddeld 6,6 procent.

Het tempo werd meteen na de start de hoogte ingejaagd en zou nooit nog stilvallen. Michal Kwiatkowski van Team Sky koos voor de aanval en zou uiteindelijk 10 metgezellen mee krijgen.

Maar dat was niet naar de zin van Movistar, de mannen van Alejandro Valverde (tweede in de stand op 25 seconden) wilden de koers zo hard mogelijk maken. Alles was even later dus te herdoen en na het eerste koersuur stond de teller op 48,8 kilometer... Dat was te snel voor de zieke Laurens De Plus van Quick Step Floors, die er twee dagen voor Madrid de brui aan gaf.

Van Asbroeck laat zich inlopen

Vervolgens werd er slag om slinger gedemarreerd om weg te geraken nog voor de slotklim. Benjamin Thomas (Groupama-FDJ), Tom Van Asbroeck (Education First-Drapac) en Jonathan Castroviejo (Team Sky) geraakten als enigen uit de greep van het vliegende peloton.

Na een gesprek met de ploegleiding liet onze landgenoot zich echter weer inlopen. Vorig jaar eindigde Van Asbroeck nog vierde in de slotrit in Madrid, zich nu even sparen zou dus wel kunnen lonen zondag? Thomas en Castroviejo gingen met z’n tweeën door en pakten snel meer dan twee minuten.

Movistar zorgt voor onrust

Op 20 kilometer van de voet van de Coll de la Rabassa ging het plots echter snoeihard in het peloton: de mannen van Movistar knepen de strot dicht van het halve peloton. Er werden waaiertjes getrokken en dat zorgde toch even voor paniek bij rode truidrager Simon Yates.

De rust keerde echter snel terug maar door die kleine putsch van Movistar was het lot van de twee koplopers bezegeld: ze werden uiteindelijk ingerekend aan de voet van de slotklim.

Meteen knallen bergop

De Coll de la Rabassa is net iets hoger dan de magische grens van tweeduizend meter (exact 2.025 meter), is 17,5 kilometer lang en gemiddeld 6,3 procent steil. De steilste stukken liggen echter in het begin van de col, nadien wordt hij steeds vlakker.

Movistar legde er meteen duchtig de pees op en het kaf werd al snel van het koren gescheiden. Ook Thomas De Gendt liet het lopen maar zijn bergtrui kwam vandaag niet in gevaar. Maar in de groep van de klassementsmannen bleef aanvankelijk alles samen. Onze landgenoot Floris De Tier leverde uitstekend werk in dienst van zijn kopman Steven Kruijswijk, de vijfde in de stand op 1’48”. Op twaalf kilometer van de top schudde Nairo Quintana (zesde in de stand op 2’11”) als eerste aan de boom en Kruijswijk wipte graag mee. Even later zou ook de Fransman Thibaut Pinot voorin aansluiten.

Yates autoritair, plannetje van Movistar valt in duigen

Mitchelton - Scott hield de verschillen echter binnen de perken en op tien kilometer schudde Yates zelf aan de boom. Met een indrukwekkende sprong dichtte hij de kloof met de drie koplopers.

Het plannetje van Movistar viel helemaal in duigen toen Quintana voorin moest afhaken en Valverde op achtervolgen aangewezen was. De Colombiaan offerde nadien zijn kansen op in dienst van Valverde. Ook de nummers drie en vier in de stand, Enric Mas en Miguel Ángel López, zaten in de achtervolgende groep.

Yates besefte dat hij een gouden zaak kon doen en voerde voorin de forcing. Pinot en Kruijswijk werkten gretig mee en zo namen de drie al snel een halve minuut voorsprong.

Pinot wint maar ook Yates juicht

In het slot moest Kruijswijk zijn kompanen laten rijden. Yates was vooral bezig met de bonificatieseconden, waardoor Pinot de etappe mocht winnen. De rode trui kwam vier seconden later over de streep maar was de winnaar van de dag.

Mas, Lopez en Rigoberto Uran kwamen binnen op 52 seconden van Pinot, Valverde moest meer dan een minuut toestaan: de strijd in de Vuelta lijkt gestreden. Valverde volgt in de stand nu immers al op 1’38” van Yates, Kruijswijk sprong over Mas naar de derde plaats maar staat al op 1’58”.

Morgen valt de beslissing... over zes cols

De beslissing van deze Vuelta valt morgen/zaterdag in de ultrakorte bergrit in Andorra: zes cols (waarvan drie van eerste categorie), 3.280 hoogtemeters en aankomst bovenop een klim buitencategorie in etappe die amper 97,3 kilometer lang is. Simpelweg waanzinnig.

Op het programma: de Col de la Comella (4,7 km aan 6,8%, vanuit het zuiden), Coll de Beixalis (9,7 km aan 6,7%, vanuit het zuiden), Coll de Ordino (11,2 km aan 6,5%), voor de tweede keer de Coll de Beixales (6,5 km aan 8,3%, dit keer vanuit het oosten) en voor de tweede keer de Col la de Comella (4 km aan 4,9%, dit keer vanuit het noorden). Om dan te eindigen op de Coll de la Gallina, de zwaarste helling die er te vinden is in Andorra. Met stijgingspercentages die vaak in de dubbele cijfers gaan. De Coll de la Galina figureerde ook al in de Vuelta van 2015 in de etappe die de geschiedenis in ging als “de zwaarste rit in de Ronde van Spanje ooit”. Uiteindelijk gewonnen door Mikel Landa. Hindernissen genoeg om het klassement nog helemaal op zijn kop te gooien. Vamos!

Uitslag:

1. Thibaut Pinot (Groupama - FDJ) 3:42:05

2. Simon Yates (Mitchelton - Scott) +4

3. Steven Kruijswijk (Team LottoNL - Jumbo) +13

4. Rigoberto Urán (EF Education First - Drapac)+52

5. Miguel Ángel López (Astana Pro Team)

6. Enric Mas (Quick-Step Floors)

7. Wilco Kelderman (Team Sunweb) +1:03

8. Alejandro Valverde (Movistar Team) +1:12

9. Tony Gallopin (AG2R La Mondiale) +1:15

10. Nairo Quintana (Movistar Team) +1:41

Stand:

1. Simon Yates (Mitchelton - Scott)

2. Alejandro Valverde (Movistar Team) +1’38”

3. Steven Kruijswijk (Team LottoNL - Jumbo) +1’58”

4. Enric Mas (Quick-Step Floors) +2’15”

5. Miguel Ángel López (Astana Pro Team) +2’29”