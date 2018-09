Groenewegen is Degenkolb te snel af in sprint in Kampioenschap van Vlaanderen

Dylan Groenewegen heeft het Kampioenschap van Vlaanderen gewonnen. De Nederlander sprintte sneller dan de Duitser John Degenkolb. Jasper Stuyven was eerste Belg op de derde plaats. Sean De Bie eigende zich de negende plaats toe en is de nieuwe leider in het klassement van de Napoleon Games Cycling Cup.

Na zowat 30 kilometer wedstrijd trokken David Boucher, Stijn De Bock en de Nederlanders Jeroen Meijers met Luuc Bugter in de aanval. Dit kwartet kreeg een maximale voorgift van 4:45 op het peloton waarin vooral de renners van LottoNL-Jumbo en Trek-Segafredo het tempo bepaalden. Lotto Soudal paste voor het werk, ook omdat het nog voor halfkoers het moest stellen zonder André Greipel. De Duitser, in 2008 nog eindlaureaat in Koolskamp, had nog voor halfkoers opgegeven door ziekte.

Met nog 25 kilometer voor de boeg versnelde Luuc Bugter. Stijn De Bock sprong naar zijn wiel en zo kregen we twee leiders. Niet voor lang evenwel. David Boucher trok met Jeroen Meijers in zijn wiel naar het duo en ging dan op zijn beurt demarreren. Meteen was duidelijk dat de goede verstandhouding vooraan helemaal zoek was, dit op twee ronden van het einde. Stijn De Bock zette het daarna op een lopen. Het trio Boucher, Meijers en Bugter werd gegrepen door het peloton en met nog 17 kilometer te rijden smolt alles samen. Dries De Bondt ging dan zijn kans maar ook hij kreeg geen vrijgeleide. Meteen volgde nog een spervuur van uitvalspogingen maar uiteindelijk trok toch een gesloten peloton naar de laatste kilometer. In de daaropvolgende massasprint was Dylan Groenewegen de snelste en hij volgt daarmee de Colombiaan Fernando Gaviria op als eindlaureaat van het Kampioenschap van Vlaanderen.

Voor Dylan Groenewegen werd het zijn dertiende zege van het seizoen nadat hij onder andere dit jaar twee ritzeges boekte in de Tour, een etappe in de Ronde van Dubai, twee ritzeges in de Ronde van de Algarve, Kuurne-Brussel-Kuurne, een rit in Parijs-Nice, drie etappes in de Ronde van Nooorwegen, een rit in de Ronde van Slovenië en Veenendaal-Veenendaal.