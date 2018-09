Thierry Neuville pakt de leiding in rally van Turkije

Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) staat na afloop van de eerste volledige wedstrijddag aan de leiding in de rally van Turkije. De Belg heeft een minieme voorsprong van 0,3 seconden op vijfvoudig wereldkampioen Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC). Andreas Mikkelsen (Hyundai i20 Coupe WRC) volgt in derde positie op 2,6 seconden van teamgenoot Thierry Neuville.

Na de rustige vrijdagochtend barstte vrijdagnamiddag een geweldige strijd los tussen Neuville en Ogier. Bij de tweede doortocht op de 38,1 km lange klassementsrit van Çetibeli verbeterde Neuville zijn tijd van vrijdagochtend met 36,1 seconden. Sébastien Ogier deed nog beter, pitste 1:01:1 van zijn tijd af waardoor de Fransman naar de tweede plaats wipte en zijn achterstand op Neuville omboog in een voorsprong van 7,7 seconden. Neuville reageerde meteen, won de daarop volgende rit en smeerde Ogier op zijn beurt 8,8 seconden aan. In de slotrit van de dag ging Neuville even in de fout waardoor hij een handvol seconden verloor. Op het einde van een loodzware wedstrijddag bedraagt het verschil tussen Neuville en Ogier 0,3 seconden.

“Jammer van die fout bij het begin van de slotrit”, sakkerde Neuville. “Ik moest even achteruit en verlies daar 5 à 6 seconden. Zo jammer. Ogier moet in eerste rit deze namiddag ongelofelijk veel risico’s genomen hebben. Hij was een pak sneller dan iedereen. Ik heb daar in de volgende rit op geantwoord.” Neuville won op vrijdag twee klassementsritten. Sébastien Ogier won er één.

Andreas Mikkelsen is weggezakt naar de derde plaats. De Noor eiste vrijdagnamiddag te veel van zijn banden wat zich vertaalde in tijdverlies in de slotrit waardoor de Noor de leiding verloor aan Neuville.

Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) volgt als vijfde op meer dan een halve minuut van Neuville en Ogier. De Est won de twee vorige WK-rally’s maar kwam vrijdag niet in het stuk voor, de laatste rit niet meegeteld. Daar reed de Est de snelste tijd.

Vrijdag moesten de deelnemers twee lussen van drie klassementsritten afwerken. De openingsrit van de dag werd vooraf aangekondigd als één van de zwaarste ritten van het seizoen. Het differentieelprobleem van Evans (Ford Fiesta WRC) buiten beschouwing gelaten keerden alle teams ongeschonden terug naar Marmaris.

Veel rijders keken met een bang hart uit naar de tweede doortocht. Terecht want vrijdagnamiddag werd een waar slagveld. Elfyn Evans reed lek op de 38,1 km lange rit van Çetibeli. In de daaropvolgende rit raakte hij een steen, beschadigde de ophanging en moest zijn wagen aan de kant zetten. Een gelijkaardig scenario overkwam Mads Ostberg (Citroën C3 WRC). Ook de tweede Citroënrijder deelde in de klappen. Craig Breen (Citroën C3 WRC), die vrijdagochtend even aan de leiding stond, had last van een leegloper en bereikte in tranen de finish. “Telkens op vrijdag heb ik pech. Laat ons die vrijdagen afvoeren en vanaf nu de rally op zaterdag van start laten gaan”, sakkerde hij.

Zaterdag krijgen de deelnemers opnieuw zes klassementsritten, verdeeld over twee lussen van telkens drie ritten, voor de wielen geschoven goed voor in totaal 130,62 competitieve kilometers. De rally van Turkije eindigt zondagnamiddag.