Paul Manafort, gewezen campagnemanager van Trump, pleit schuldig aan samenzwering tegen de Verenigde Staten

De schuldbekentenis van Paul Manafort (links) is slecht nieuws voor president Trump Foto: if

Paul Manafort, de gewezen campagnemanager van de Amerikaanse president Donald Trump, zal schuldig pleiten aan twee aanklachten, dat blijkt uit gerechtelijke documenten die vandaag in de openbaarheid kwamen. Dat is mogelijk slecht nieuws voor Trump in het kader van het onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Uit documenten van de districtsrechtbank van het district Columbia blijkt vandaag dat de 69-jarige Manafort schuldig zal pleiten aan samenzwering tegen de Verenigde Staten en obstructie van de gerechtsgang. Manafort werd vorige maand door een jury veroordeeld voor bank- en belastingfraude, maar keek nog tegen een tweede proces aan. Daarvoor zou vanaf maandag een jury geselecteerd worden, maar dat is nu dus niet meer nodig: door schuldig te pleiten komt er geen proces. In ruil krijgt Manafort vermoedelijk strafvermindering, al is het nog niet duidelijk of medewerking met het onderzoek van speciaal Robert Mueller deel uitmaakt van die deal.

Trump prees zijn voormalige medewerker vorige maand nog de hemel in omdat hij weigerde een deal te sluiten met de aanklagers. Michael Cohen, de voormalige persoonlijke advocaat van Trump, had dat wel gedaan en werd door de Amerikaanse president dan ook zwaar bekritiseerd.