Femma Velm bezoekt be-MINE in Beringen

Velm

Sint-Truiden - Met 34 waren ze, de dames van Femma Velm die een bezoek brachten aan Beringen tijdens hun jaarlijkse 'ontdek de stad'-activiteit.

Het werd weer spannend die ochtend in Velm. 34 Femma-dames waren klaar om zich te laten verrassen. Welke stad gingen ze vandaag ontdekken? Wat zou het dit jaar worden na Sint-Truiden, Leuven, Luik en Tongeren? Wanneer de bus in Hasselt de autosnelweg richting Antwerpen insloeg, waren de gissingen ontelbaar...

Uiteindelijk kwamen de dames terecht in be-MINE in Beringen. De statige mijngebouwen nodigden uit om een bezoek te brengen aan het mijnmuseum. Nadien beklommen de bezoekers een terril (avonturenberg), namen ze een kijkje in het duikcentrum Todi en bezochten ze de Moskee. De mooie nazomerdag werd afgesloten met een lekkere Koolputter alvorens de dames weer naar huis gingen.