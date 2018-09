Nieuwe cross in het veldrijden gaat door… aan de universiteit

Brussel - Zondag 6 januari zakt het veldritpeloton af naar Brussel voor een gloednieuwe cross, de Brussels Universities Cyclocross. Op de terreinen van zowel de VUB als ULB vindt er de zevende manche van de DVV Verzekeringen Trofee plaats.

Het is de eerste keer dat een cross neerstrijkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Tussen de aula’s en het groen van de VUB en ULB vindt de veldrittop een gevarieerd parcours terug om zijn kunsten te etaleren. “Je kan deze nieuwe cross een beetje vergelijken met een parkcross, maar dan wel met aanwezigheid van indrukwekkende gebouwen”, zegt Erwin Vervecken van organisator Golazo Sports vrijdag in een persbericht.

“Het wordt iets unieks op 6 januari. Dankzij de aanwezigheid van heel wat schuine vlakken (taluds) kunnen we op de campussen van de VUB en ULB een mooi parcours uittekenen. De passage aan de bekende trappenpartij aan de cafetaria van de VUB kan, afhankelijk van de weersomstandigheden, wel eens het sleutelmoment worden tijdens de wedstrijd”, stelt Vervecken.

De Brussels Universities Cyclocross neemt op de kalender de plaats in van de Soudal Cyclocross Leuven. De wedstrijd in Leuven verhuist naar 23 februari en blijft deel uitmaken van de Soudal Classics.